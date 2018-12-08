Валерий Карпин: Думаю, эмоции начали превалировать не у игроков, а у судей

Встречу, которая прошла в Самаре, обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после поражения от «Крыльев Советов» (0:1) в 17-м туре РПЛ.
"У «Ростова» подавляющее преимущество было весь матч. До 90-й минуты ни одного удара в створ не было нанесено «Крыльями». Нам не хватило забитого гола.
Думаю, эмоции начали превалировать не у игроков, а у судей. Прежде всего у них. Судьи сломали игру. Все эти стычки и драки — всё из-за судей.
Претензии к футболистам? С точки зрения реализации моментов претензии есть. Во всём остальном претензий нет", – сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».