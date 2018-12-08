Борис Ротенберг: Отдельное спасибо всем болельщикам «Локо»

Игрок получил повреждение крестообразной связки коленного сустава в матче 1/4 финала Кубка России с «Рубином» (1:0) и перенёс операцию.
Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг обратился к болельщикам, а также поблагодарил руководство клуба.
"Спасибо за поддержку ребятам из команды, тренерам и руководству клуба! Отдельное спасибо всем болельщикам «Локо» за тёплые слова! С вашей поддержкой вернусь обратно быстрее и более сильным.
Желаю ребятам отличной игры с «Оренбургом»!", – приводит слова Ротенберга пресс-служба «Локомотива» в официальном Твиттере клуба.
В текущем сезоне защитник провел 5 матчей.