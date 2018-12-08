Валерий Карпин: Судье просто не нужно быть любителем пенальти и карточек

Футбол 08 декабря 2018 15:33 Источник: ФК «Ростов» Автор: Гичунцев Артур

Встречу, которая прошла в Самаре, обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пообщался с клубной пресс-службой после игры с «Крыльями Советов» (0:1) в 17-м туре РПЛ.

"У нас нет игровых проблем. Есть проблемы с реализацией моментов. С трёх метров не попадаем по мячу или бьём не туда. Проигрывать такие игры не надо. Кроме пенальти соперник сегодня ничего не создал.

В том, что в концовке игры было много эмоций, полностью заслуга судьи. Именно он перестал контролировать игру, заводил игроков. Именно карточки Гацкана повлияли на то, что было дальше.

За что удалили меня? Спросите об этом у судьи. Если судье ничего вообще нельзя говорить, то окей. Они у нас неприкасаемые? Резервного арбитра я не толкал. Просто стоял близко и всё.

Что касается вопроса о том, стоило ли вести себя так агрессивно, учитывая, что Карасёв любит назначать пенальти и раздавать красные карточки, то, может, судье просто не нужно быть любителем пенальти и карточек?", – цитирует Карпина официальный сайт «Ростова».

Следующий матч 18-го тура команды проведут после перерыва. «Крылья Советов» 3 марта сыграют в гостях с «Локомотивом», а «Ростов» в этот же день встретится с «Енисеем».