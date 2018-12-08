Виталий Денисов – о матче с «Ростовом»: Последняя игра года, очки были нужны как воздух

Футбол 08 декабря 2018 16:03 Источник: ФК «Крылья Советов» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в Самаре.

Защитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Ростовом» (1:0) в матче 17-го тура РПЛ.

«Самое главное – три очка. Последняя игра года, очки были нужны как воздух. Мы выполнили установку тренера, играли слаженно, строго. Главное, что выстояли. Потом уровнялись и дальше в большинстве остались.

Какие можно подвести промежуточные итоги? Нам нужно провести хорошую работу над ошибками и готовиться ко второй части. А пока надо прийти в себя, залечить в отпуске все свои болячки. Самое главное – отдохнуть и с новыми силами в бой», – цитирует Денисова пресс-служба клуба.

Следующий матч 18-го тура команды проведут после перерыва. «Крылья Советов» 3 марта сыграют в гостях с «Локомотивом», а «Ростов» в этот же день встретится с «Енисеем».