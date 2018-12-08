Гол Влашича принес победу ЦСКА в матче с «Енисеем»

Футбол 08 декабря 2018 17:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене армейцев.

Футболисты московского ЦСКА обыграли «Енисей» в матче 17-го тура РПЛ (2:1).

В составе победителей отличились защитник Георгий Щенников и хорватский хавбек Никола Влашич. Единственный мяч в ворота Игоря Акинфеева забил Павел Комолов.

Отметим, что на 62-й минуте «Енисей» упустил возможность сравнять счёт – защитник Валерий Кичин не смог реализовать пенальти.

Таким образом, ЦСКА, набрав 30 очков, расположился на 3-й позиции в таблице РПЛ, а «Енисей», у которого 10 баллов, идет на 16-м месте.

В следующем туре ЦСКА сыграет против тульского «Арсенала», а «Енисей» примет на домашней арене «Ростов». Оба матча пройдут 3 марта 2019 года.

РПЛ

17-й тур

ЦСКА – «Енисей» – 2:1 (2:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 4 Щенников, 2:0 – 15 Влашич, 2:1 – 54 Комолов.

ЦСКА: Акинфеев, Родриго Бекао (Бийол, 55), Магнуссон, Щенников, Набабкин, Влашич, Бистрович, Сигурдссон (Эрнандес, 77), Фернандес, Жамалетдинов (Кучаев, 46), Чалов.

«Енисей»: Юрченко, Гаджибеков, Занев, Ятченко (Обрадович, 88), Кичин, Торбинский (Фатуллаев, 68), Огуде, Зотов, Комков, Кутьин (Комолов, 32), Саркисов.

Предупреждения: Зотов (60), Набабкин (61), Торбинский (65), Занев (90).