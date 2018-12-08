Дмитрий Аленичев: У последнего места «Енисея» есть причины, о которых я не хочу говорить - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 18:00Источник: «Советский спорт»Автор: Чаушьян Степан

    Дмитрий Аленичев: У последнего места «Енисея» есть причины, о которых я не хочу говорить

    Главный тренер «Енисей» Дмитрий Аленичев посетовал, что клубу не удалось вырвать ничью у ЦСКА.

    - Даже голос пропал… Мы очень плохо начали игру и провели первые 15 минут. Связано это с тем, что вышли на поле слишком взволнованные, скованные. До сих пор не понимаю, с чем это было связано. вообще первый тайм провели плохо. В перерыве старался успокоить ребят, сказал, что эти игру можно спасти. Попросил их как можно быстрее прийти в себя и поскорее забить гол. После гола уже наш соперник находился в растерянности. Второй тайм мы провели агрессивно, интересно, качественно. Сейчас присутствует досада от результата. У ЦСКА были моменты, но мы тоже могли свести игру к ничейному результату.

    - С чем была связана замена в первом тайме?
    - Мы планировали, что Саша Кутьин должен цепляться за мячи, зарабатывать штрафные. Но он, к сожалению, просто не попал в игру. У наших ворот было постоянное напряжение. в такой ситуации нападающие должны давать защитникам передышку, но Саша с этим не справился. Поэтому я и произвел замену.

    - Можете подвести итоги первой части чемпионата для «Енисея»?
    - Мы находимся на последнем месте. Это неудовлетворительный результат. Рассчитывали на более положительный результат. Этому есть ряд причин, в том числе и те, о которых я не хочу здесь говорить. Скажу банальную вещь – впереди еще 13 туров, в которых мы будем бороться за выживание. В футболе всякое бывает. Будем биться вплоть до 30-го тура. Обещаю.

    - Как относитесь к системе VAR, которая должна появиться в нашем футболе?
    - Положительно отношусь у системе VAR. Судьи – тоже люди и они могут ошибаться. Часто эти ошибки влияют на результат. Особенно в конце чемпионата эти ошибки стоят много. Поэтому надо как можно скорее ввести эту систему.

    #фк енисей#фк цска#рпл#Футбол-Россия#аленичев дмитрий
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