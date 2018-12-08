Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Борнмут»

Футбол 08 декабря 2018 18:01 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Ливерпуля» переиграли «Борнмут» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Англии со счетом 4:0.

В составе мерсисайдцев хет-трик на свой счет записал Мохамед Салах (25-я, 48-я и 77-я минуты). Еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Борнмута» Стив Кук (68).

После этой победы «Ливерпуль» набрал 42 очка и вышел в лидеры чемпионата, опередив на один балл «Манчестер Сити», который свой матч 16-го тура проведет позднее. «Борнмут» с 23 очками располагается на седьмом месте.

В следующем туре «Ливерпуль» 16 декабря на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Борнмут» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».