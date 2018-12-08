Федор Чалов: Реально зацепить очки в матче с «Реалом»? Почему нет?!

Футбол 08 декабря 2018 18:08 Источник: Sport24.ru

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу над «Енисеем» (2:1) в домашнем матче 17-го тура чемпионата России.

- Мне кажется, в целом мы контролировали игру, но после травмы Бекао, когда играли вдесятером, ненужный гол пропустили. «Енисей» поверил в себя, нельзя было такого допустить. Они думали, что есть возможность. Был пенальти. Но это нормально - у нас тоже были моменты. Могли забить третий, да и вообще решать матч еще в первом тайме. Повтора еще не видел, не знаю, был ли пенальти.

Готовимся к «Реалу». Реально зацепить очки? Почему нет?! Они уже вышли в плей-офф, им ничего не надо. Но в «Реале» два состава топ-игроков. Посмотрим, что будет. Может, они захотят отыграться за Москву, - передает слова Чалова Sport24.ru.

Добавим, что в следующем туре ЦСКА сыграет против тульского «Арсенала», а «Енисей» примет на домашней арене «Ростов». Оба матча пройдут 3 марта 2019 года.