Никола Влашич: Не знаю, что произошло с ЦСКА во втором тайме

Футбол 08 декабря 2018 18:11 Источник: Sport24.ru

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу над «Енисеем» (2:1) в домашнем матче 17-го тура чемпионата России.

- Не знаю, что произошло во втором тайме. Мы должны были забивать пять голов в первом, а во втором пропустили и получили пенальти. Хорошо, что его не реализовали. Нет оправданий такой игре, мы должны были играть хорошо оба тайма.

Мы могли играть лучше, в моменте с пенальти нам повезло. Это была важная игра, но ЦСКА был в меньшинстве, без защитников, когда пропускал, - передает слова Влашича Sport24.ru.

Добавим, что в следующем туре ЦСКА сыграет против тульского «Арсенала», а «Енисей» примет на домашней арене «Ростов». Оба матча пройдут 3 марта 2019 года.