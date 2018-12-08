Юрген Клопп: «Борнмут» проводит неплохой сезон, поэтому победить их – нечто особенное

Футбол 08 декабря 2018 18:29 Источник: BBC Автор: Гичунцев Артур

В этом матче форвард «красных» Мохамед Салах оформил хет-трик.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над «Борнмутом» (4:0) в 16-м туре АПЛ.

"Мы провели очень зрелую игру, и контролировали ход встречи. У меня остались смешанные чувства, если говорить про игровой ритм, но в этом есть заслуга соперник, который продемонстрировал хороший прессинг.

Эта команда проводит неплохой сезон, поэтому приехать сюда и победить – нечто особенное.

Что касается чемпионской гонки, то нас не интересуют другие команды. У «Ливерпуля» есть три дня, чтоб подготовиться к матчу с «Наполи», но сегодня мы празднуем победу над «Борнмутом», – цитирует Клоппа BBC.