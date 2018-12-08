Дубль Фарфана принес «Локомотиву» волевую победу над «Оренбургом» - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Италия - Серия А
    15-й тур
    окончен
    Наполи
    Фрозиноне
    4
    0
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    окончен
    Локомотив М
    Оренбург
    2
    1
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    окончен
    Бавария
    Нюрнберг
    3
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    окончен
    Шальке-04
    Боруссия Д
    1
    2
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    окончен
    Байер
    Аугсбург
    1
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    окончен
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    3
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    окончен
    Вольфсбург
    Хоффенхайм
    2
    2
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    перенесён
    ПСЖ
    Монпелье
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    окончен
    Кардифф Сити
    Саутгемптон
    1
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    окончен
    Бёрнли
    Брайтон энд Хоув Альбион
    1
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    окончен
    Арсенал
    Хаддерсфилд Таун
    1
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    окончен
    Вест Хэм Юнайтед
    Кристал Пэлас
    3
    2
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    окончен
    Манчестер Юнайтед
    Фулхэм
    4
    1
  • Испания - Примера
    15-й тур
    окончен
    Валенсия
    Севилья
    1
    1
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    1-й тайм
    Анжи
    Спартак М
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    1-й тайм
    Кальяри
    Рома
    0
    1
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    1-й тайм
    Герта
    Айнтрахт Ф
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    1-й тайм
    Вильярреал
    Сельта
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    1-й тайм
    Челси
    Манчестер Сити
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 22:00
    Тулуза
    Лион
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 22:00
    Ним
    Нант
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 22:00
    Генгам
    Амьен
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 22:00
    Анже
    Бордо
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 22:00
    Ренн
    Дижон
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 22:30
    Лацио
    Сампдория
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 22:45
    Эспаньол
    Барселона
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 22:45
    Лестер Сити
    Тоттенхэм Хотспур
    0
    0
    • Футбол08 декабря 2018 19:25Источник: «Советский спорт»

    Дубль Фарфана принес «Локомотиву» волевую победу над «Оренбургом»

    Футболисты «Локомотива» взяли верх над «Оренбургом» в матче 17-го тура чемпионата России со счетом 2:1.

    В составе команды из Оренбурга голом отметился Джордже Деспотович. У московского клуба дублем отличился Джефферсон Фарфан.

    После этой победы «Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург», имея в активе 22 балла, располагается на седьмом месте.

    В следующем туре «Локомотив» 3 марта на своем поле сыграет против «Крыльев Советов», а «Оренбург» в тот же день дома встретится с «Анжи».

    Чемпионат России
    17-й тур

    «Локомотив» – «Оренбург» - 2:1 (0:1).

    Голы: 0:1 – Деспотович (8), 1:1 – Фарфан (76), 2:1 – Фарфан (81).

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Кверквелия, Рыбус, Ан. Миранчук (Смолов, 46), Денисов (Баринов, 76), Крыховяк, Ал. Миранчук, Эдер (Фернандеш, 46), Фарфан.

    «Оренбург»: Довбня, Бегич, Сиваков, Терехов (Чуканов, 86), Ойеволе, Маляров (Чиркин, 79), Афонин, Мишкич (Козлов, 88), Малых, Деспотович, Сутормин.

    Предупреждения: Сутормин (17), Деспотович (66), Крыховяк (69).

    #Футбол-Россия#рпл#фк локомотив#фк оренбург
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта