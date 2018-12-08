Дубль Фарфана принес «Локомотиву» волевую победу над «Оренбургом»

Футбол 08 декабря 2018 19:25 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Локомотива» взяли верх над «Оренбургом» в матче 17-го тура чемпионата России со счетом 2:1.

В составе команды из Оренбурга голом отметился Джордже Деспотович. У московского клуба дублем отличился Джефферсон Фарфан.

После этой победы «Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург», имея в активе 22 балла, располагается на седьмом месте.

В следующем туре «Локомотив» 3 марта на своем поле сыграет против «Крыльев Советов», а «Оренбург» в тот же день дома встретится с «Анжи».

Чемпионат России

17-й тур

«Локомотив» – «Оренбург» - 2:1 (0:1).

Голы: 0:1 – Деспотович (8), 1:1 – Фарфан (76), 2:1 – Фарфан (81).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Кверквелия, Рыбус, Ан. Миранчук (Смолов, 46), Денисов (Баринов, 76), Крыховяк, Ал. Миранчук, Эдер (Фернандеш, 46), Фарфан.

«Оренбург»: Довбня, Бегич, Сиваков, Терехов (Чуканов, 86), Ойеволе, Маляров (Чиркин, 79), Афонин, Мишкич (Козлов, 88), Малых, Деспотович, Сутормин.

Предупреждения: Сутормин (17), Деспотович (66), Крыховяк (69).