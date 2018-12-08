«Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Фулхэм» - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 19:52Источник: «Советский спорт»

    «Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Фулхэм»

    Футболисты «Манчестер Юнайтед» взяли верх над «Фулхэмом» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии со счетом 4:1.

    В составе манкунианцев голами отметились Эшли Янг, Хуан Мата, Ромелу Лукаку и Маркус Рашфорд. У гостей отличился Абубакар Камара.

    Отметим, что на 68-й минуте встречи с поля был удален полузащитник «Фулхэма» Андре-Франк Ангисса.

    После этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм», имея в активе девять баллов, занимает 20-е место.

    В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Ливерпуля», а «Фулхэм на своем поле примет «Вест Хэм».

    Чемпионат Англии
    16-й тур

    «Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм» - 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 –Янг (13), 2:0 – Мата (28), 3:0 – Лукаку (42), 3:1 – Камара (67, пен.), 4:1 – Рэшфорд (82).

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Джонс, Янг, Диогу Далот, Смоллинг (Рохо, 58), Матич, Эррера, Мата, Лингард (Фред, 73), Лукаку, Рэшфорд (Мактомини, 84).

    «Фулхэм»: Рико, Рим, Брайен, Одои, Моусон, Сери, Замбо-Ангисса, Кэрни (Вьетто, 46), Шюррле (Сиссе, 73), Сессеньон, Митрович (Камара, 46).

    Предупреждения: Замбо-Ангисса (31), Диогу Далот (45), Сери (72).

    Удаление: Замбо-Ангисса (68).

    #апл#фк манчестер юнайтед#фк фулхэм
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