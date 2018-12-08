«Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Фулхэм»

Футбол 08 декабря 2018 19:52 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» взяли верх над «Фулхэмом» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии со счетом 4:1.

В составе манкунианцев голами отметились Эшли Янг, Хуан Мата, Ромелу Лукаку и Маркус Рашфорд. У гостей отличился Абубакар Камара.

Отметим, что на 68-й минуте встречи с поля был удален полузащитник «Фулхэма» Андре-Франк Ангисса.

После этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Фулхэм», имея в активе девять баллов, занимает 20-е место.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Ливерпуля», а «Фулхэм на своем поле примет «Вест Хэм».

Чемпионат Англии

16-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Фулхэм» - 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 –Янг (13), 2:0 – Мата (28), 3:0 – Лукаку (42), 3:1 – Камара (67, пен.), 4:1 – Рэшфорд (82).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Джонс, Янг, Диогу Далот, Смоллинг (Рохо, 58), Матич, Эррера, Мата, Лингард (Фред, 73), Лукаку, Рэшфорд (Мактомини, 84).

«Фулхэм»: Рико, Рим, Брайен, Одои, Моусон, Сери, Замбо-Ангисса, Кэрни (Вьетто, 46), Шюррле (Сиссе, 73), Сессеньон, Митрович (Камара, 46).

Предупреждения: Замбо-Ангисса (31), Диогу Далот (45), Сери (72).

Удаление: Замбо-Ангисса (68).