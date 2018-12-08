«Арсенал» в концовке матча вырвал победу у «Хаддерсфилда»

Футбол 08 декабря 2018 19:57 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Арсенала» переиграли «Хаддерсфилд Таун» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил Лукас Торрейра.

После этой победы «Арсенал» набрал 34 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Хаддерсфилд», имея в актвие десять баллов, занимает 18-е место.

В следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет против «Саутгемптона», а «Хаддерсфилд» дома примет «Ньюкасл».

Чемпионат Англии

16-й тур

«Арсенал» – «Хаддерсфилд» - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Торрейра (83).

«Арсенал»: Лено, Мустафи (Монреаль, 66), Папастатопулос, Колашинац, Лихтштайнер (Ивоби, 46), Джака, Гендузи, Торрейра, Бельерин, Обамеянг, Ляказетт (Мхитарян, 46).

«Хаддерсфилд»: Лессль, Шиндлер, Конголо, Леве, Йоргенсен, Притчард, Муй, Хогг (Бакуна, 52), Уильямс (Дурм, 70), Смит (Хадерджонай, 60), Депуатр.

Предупреждения: Джака (24), Притчард (35), Уильямс (38), Лихтштайнер (38), Смит (39), Папастатопулос (40), Мустафи (45), Гендузи (80), Бакуна (85).