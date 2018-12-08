Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» провел идеальный первый тайм

Футбол 08 декабря 2018 20:47 Источник: BBC

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма» (4:1).

- Первая половина матча получилась действительно хорошей. Мы ничего не позволили сделать «Фулхэму». Мы были сильны, агрессивны и настойчивы. Временами это был красивый футбол. Идеальный первый тайм.

В том, как мы провели второй тайм, виноват Раньери. Он сделал две замены, усилившие его команду. К тому же некоторые из моих футболистов подустали. Второй тайм получился не столь хорошим, как первый.

Нам нужна была эта победа. В последних трех матчах мы не проигрывали, но и не побеждали.

Сегодня команда показала, что может быть гораздо лучше, чем она есть. Когда каждый максимально отдается, тем самым он притягивает больше позитивных вещей, - приводит слова Моуринью BBC.

После этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Ливерпуля».