СМИ: Трансфер Караваева в «Зенит» зависит от позиции Семака - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 20:49Источник: «Спорт день за днем»Автор: Гичунцев Артур

    СМИ: Трансфер Караваева в «Зенит» зависит от позиции Семака

    Об этом сообщает «Спорт день за днем».

    Защитник голландского «Витесса» Вячеслав Караваев может вернуться в чемпионат России.

    Согласно источнику, воспитанник московского ЦСКА был предложен «Зениту», который планирует усилить оборону в зимнее трансферное окно.

    Отмечается, что сделка зависит от позиции главного тренера команды Сергея Семака. Окончательное решение примут до Нового года. Также сообщается, что голландцы готовы расстаться с защитником за 3-5 млн евро.

    В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 20 матчей и отдал 2 голевых паса.

    #Футбол-Россия#РПЛ#фк зенит#фк витесс#чемпионат голландии по футболу#Возможные трансферы
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