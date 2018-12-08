СМИ: Трансфер Караваева в «Зенит» зависит от позиции Семака

Футбол 08 декабря 2018 20:49 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает «Спорт день за днем».

Защитник голландского «Витесса» Вячеслав Караваев может вернуться в чемпионат России.

Согласно источнику, воспитанник московского ЦСКА был предложен «Зениту», который планирует усилить оборону в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что сделка зависит от позиции главного тренера команды Сергея Семака. Окончательное решение примут до Нового года. Также сообщается, что голландцы готовы расстаться с защитником за 3-5 млн евро.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 20 матчей и отдал 2 голевых паса.