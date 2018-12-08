Мануэл Фернандеш: Место в турнирной таблице нас не устраивает, еще месяц назад мы были вторыми - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 20:58Источник: Sport24.ru

    Мануэл Фернандеш: Место в турнирной таблице нас не устраивает, еще месяц назад мы были вторыми

    Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш подвел итоги матча 16-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (2:1).

    - Что произошло с «Локомотивом» в первом тайме? Думаю, мы были не очень организованы, было много пространства сзади, не очень хорошо справлялись с контратаками. Я понятия не имею, в чем причина. Главное, мы все-таки победили и взяли три очка.

    Место в турнирной таблице нас не устраивает, потому что еще месяц назад мы были вторыми. Мы растеряли много очков, это был тяжелый месяц. Обидно, что так вышло, ведь для нас было трудно вернуться на вершину после того, как мы занимали десятое место. Надеюсь, следующая часть сезона будет для нас еще успешнее. Что касается того, останусь ли я в «Локомотиве» - у меня есть контракт, я должен отыграть здесь до конца сезона, - передает слова Фернандеша Sport24.ru.

    Добавим, что после этой победы «Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» 3 марта на своем поле сыграет против «Крыльев Советов».

    #Футбол-Россия#рпл#фернандеш мануэл#фк локомотив#фк оренбург
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