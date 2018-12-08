Соломон Кверквелия: С «Шальке» будем выходить и играть только на победу

Футбол 08 декабря 2018 21:00 Источник: ТАСС

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия подвел итоги матча 16-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (2:1).

- Получилась тяжелая игра, и перед началом матча мы знали, что нам предстоит. С «Оренубргом» всегда тяжело играть, так как они предпочитают закрытый стиль. Плюс два дня назад был кубковый матч с «Рубином». Ребята молодцы, все сделали как надо.

Впереди матч с «Шальке». Понимаем, что надо играть только на победу, ведь после победы над «Галатасараем» в Лиге чемпионов у нас появился шанс, и благодаря третьему месту мы можем сыграть в Лиге Европы. Повторюсь, что будем выходить и играть только на победу, и приложим для этого все усилия, - передает слова Кверквелии ТАСС.

Добавим, что после этой победы «Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» 3 марта на своем поле сыграет против «Крыльев Советов».