Соломон Кверквелия: С «Шальке» будем выходить и играть только на победу - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 21:00Источник: ТАСС

    Соломон Кверквелия: С «Шальке» будем выходить и играть только на победу

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия подвел итоги матча 16-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (2:1).

    - Получилась тяжелая игра, и перед началом матча мы знали, что нам предстоит. С «Оренубргом» всегда тяжело играть, так как они предпочитают закрытый стиль. Плюс два дня назад был кубковый матч с «Рубином». Ребята молодцы, все сделали как надо.

    Впереди матч с «Шальке». Понимаем, что надо играть только на победу, ведь после победы над «Галатасараем» в Лиге чемпионов у нас появился шанс, и благодаря третьему месту мы можем сыграть в Лиге Европы. Повторюсь, что будем выходить и играть только на победу, и приложим для этого все усилия, - передает слова Кверквелии ТАСС.

    Добавим, что после этой победы «Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» 3 марта на своем поле сыграет против «Крыльев Советов».

    #рпл#Футбол-Россия#фк локомотив#фк оренбург#кверквелия соломон
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