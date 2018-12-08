Анатолий Мещеряков: Не могу не отметить волевые качества футболистов «Локомотива»

Футбол 08 декабря 2018 21:09 Источник: ТАСС

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвел итоги матча 16-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (2:1).

- Получилась достаточно тяжелая игра, хотелось бы отметить «Оренбург», который хорошо сыграл с нами тактически. С другой стороны, я не могу не отметить волевые качества футболистов «Локомотива», которые в неудачно складывавшемся матче смогли переломить ход игры. Наверное, это и стало залогом успеха. Кроме того, хотелось бы поблагодарить футболистов, тренерский штаб и болельщиков за то, что последнюю домашнюю игру (в 2018 году) мы завершили на позитивной ноте, - передает слова Мещерякова ТАСС.

Добавим, что после этой победы «Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» 3 марта на своем поле сыграет против «Крыльев Советов».