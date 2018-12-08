Илья Геркус: С долгом «Оренбургу» мы рассчитались, про Гельзенкирхен во вторник помню

Футбол 08 декабря 2018 21:27 Источник: Instagram

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал домашнюю победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России.

«Долги мы любим отдавать! Очень эмоциональная игра! Выиграли последнюю домашнюю игру. Напомню, что и первую игру в году мы выиграли — у «Ниццы» в Лиге Европы. Надеюсь, что и следующий год выйдет не менее успешным! С долгом «Оренбургу» мы рассчитались. Про Гельзенкирхен во вторник помню», — написал Геркус в своем Instagram.

Добавим, что после этой победы «Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» 3 марта на своем поле сыграет против «Крыльев Советов».