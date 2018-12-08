Мануэл Фернандеш: Введение VAR в РПЛ сделает игры честнее и справедливее

Футбол 08 декабря 2018 21:48 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Ранее клубы отечественные клубы поддержали идею введения системы со следующего сезона.

Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш поделился мнением о возможном введении в РПЛ системы видеопомощи арбитрам (VAR).

"Введение системы VAR, на мой взгляд, пойдет на пользу российскому футболу. Это сделает игры честнее и справедливее.

Если арбитр посмотрит тот или иной момент на повторе, то в дальнейшем у него просто будет возможность не совершать подобных ошибок", – цитирует португальца ТАСС.