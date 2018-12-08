«Спартак» в гостях разгромил «Анжи» благодаря голам Зе Луиша и Адриано - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    окончен
    Анжи
    Спартак М
    0
    3
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    окончен
    Кальяри
    Рома
    2
    2
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    окончен
    Челси
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    окончен
    Герта
    Айнтрахт Ф
    1
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    окончен
    Вильярреал
    Сельта
    2
    3
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    перенесён
    Анже
    Бордо
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    перенесён
    Ним
    Нант
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    2-й тайм
    Генгам
    Амьен
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    перенесён
    Тулуза
    Лион
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    2-й тайм
    Ренн
    Дижон
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    1-й тайм
    Лацио
    Сампдория
    0
    1
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    1-й тайм
    Лестер Сити
    Тоттенхэм Хотспур
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    1-й тайм
    Эспаньол
    Барселона
    0
    1
    • Футбол08 декабря 2018 21:54Источник: «Советский спорт»

    «Спартак» в гостях разгромил «Анжи» благодаря голам Зе Луиша и Адриано

    Футболисты «Спартака» переиграли «Анжи» в выездном матче 17-го тура чемпионата России со счетом 3:0.

    В составе московской команды дублем отметился Зе Луиш, еще один гол на свой счет записал Луис Адриано.

    Отметим, что на 54-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев.

    После этой победы «Спартак» набрал 28 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Анжи», имея в активе 15 баллов, занимает 15 место.

    В следующем туре «Спартак» 3 марта на своем поле сыграет против «Краснодара», «Анжи» в тот же день встретится на выезде с «Оренбургом».

    Чемпионат России
    17-й тур

    «Анжи» – «Спартак» - 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Зе Луиш (45, пен.), 0:2 – Луис Адриано (55, пен.), 0:3 – Зе Луиш (84).

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Новосельцев, Гапон, Кулик (Хамдамов, 81), Савичев, Глебов, Гиголаев, Ондуа, Долгов (Кацаев, 59), Понсе (Ахъядов, 69).

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо (Петкович, 67), Ломовицкий, Глушаков, Попов (Самедов, 76), Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано (Ананидзе, 70).

    Предупреждения: Гиголаев (14), Попов (61), Глебов (78), Кутепов (78).

    Удаление: Гиголаев (54).

    #Футбол-Россия#рпл#фк спартак#фк анжи#зе луиш#адриано луис
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта