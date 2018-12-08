«Спартак» в гостях разгромил «Анжи» благодаря голам Зе Луиша и Адриано

Футбол 08 декабря 2018 21:54 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Спартака» переиграли «Анжи» в выездном матче 17-го тура чемпионата России со счетом 3:0.

В составе московской команды дублем отметился Зе Луиш, еще один гол на свой счет записал Луис Адриано.

Отметим, что на 54-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Анжи» Роланд Гиголаев.

После этой победы «Спартак» набрал 28 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Анжи», имея в активе 15 баллов, занимает 15 место.

В следующем туре «Спартак» 3 марта на своем поле сыграет против «Краснодара», «Анжи» в тот же день встретится на выезде с «Оренбургом».

Чемпионат России

17-й тур

«Анжи» – «Спартак» - 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Зе Луиш (45, пен.), 0:2 – Луис Адриано (55, пен.), 0:3 – Зе Луиш (84).

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Новосельцев, Гапон, Кулик (Хамдамов, 81), Савичев, Глебов, Гиголаев, Ондуа, Долгов (Кацаев, 59), Понсе (Ахъядов, 69).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо (Петкович, 67), Ломовицкий, Глушаков, Попов (Самедов, 76), Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано (Ананидзе, 70).

Предупреждения: Гиголаев (14), Попов (61), Глебов (78), Кутепов (78).

Удаление: Гиголаев (54).