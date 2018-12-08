«Рома» в компенсированное время матча упустила победу над «Кальяри» - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 21:58Источник: «Советский спорт»

    «Рома» в компенсированное время матча упустила победу над «Кальяри»

    Футболисты «Ромы» сыграли вничью с «Кальяри» (2:2) в гостевом матче 15-го тура чемпионата Италии.

    В составе римского клуба голами отметились Бриан Кристанте (14-я минута) и Александар Коларов (41), У хозяев поля отличились Артур Ионицэ (84) и Марко Сау (90+5).

    Отметим, что в компенсированное время красные карточки в составе «Кальяри» получили полузащитник Паоло Фараго и защитник Дарио Срна.

    После этой игры «Рома» набрала 21 очко и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице серии А. «Кальяри», имея в активе 17 баллов, занимает 13-е место.

    В следующем туре «Рома» на своем поле примет «Дженоа», а «Кальяри» дома встретится с «Наполи».

    #серия а#фк рома#фк кальяри
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