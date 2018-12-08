«Рома» в компенсированное время матча упустила победу над «Кальяри»

Футбол 08 декабря 2018 21:58 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Ромы» сыграли вничью с «Кальяри» (2:2) в гостевом матче 15-го тура чемпионата Италии.

В составе римского клуба голами отметились Бриан Кристанте (14-я минута) и Александар Коларов (41), У хозяев поля отличились Артур Ионицэ (84) и Марко Сау (90+5).

Отметим, что в компенсированное время красные карточки в составе «Кальяри» получили полузащитник Паоло Фараго и защитник Дарио Срна.

После этой игры «Рома» набрала 21 очко и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице серии А. «Кальяри», имея в активе 17 баллов, занимает 13-е место.

В следующем туре «Рома» на своем поле примет «Дженоа», а «Кальяри» дома встретится с «Наполи».