«Манчестер Сити» проиграл «Челси», потерпев первое поражение в чемпионате Англии

Футболисты «Челси» переиграли «Манчестер Сити» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
В составе лондонской команды голами отметились Н'Голо Канте и Давид Луис.
Отметим, что это поражение стало первый для «горожан» в текущем сезоне английской премьер-лиги.
После этой победы «Челси» набрал 34 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити», имея в активе 41 балл, занимает второе место.
В следующем туре команда Маурицио Сарри в гостях сыграет против «Брайтона», а подопечные Хосепа Гвардиолы на своем поле встретятся с «Эвертоном».
Чемпионат Англии
16-й тур
«Челси» – «Манчестер Сити» - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Канте (45), 2:0 – Давид Луиз (78).
«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Азар, Канте, Педро, Ковачич (Баркли, 65), Виллиан (Лофтус-Чик, 75), Жоржиньо.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Стоунз, Уокер, Делф, Марез (Фоден, 84), Бернарду Силва, Стерлинг, Сильва (Гюндоган, 68), Сане (Габриэл Жезус, 53), Фернандиньо.
Предупреждения: Жоржиньо (63), Педро (80).