«Манчестер Сити» проиграл «Челси», потерпев первое поражение в чемпионате Англии - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 22:23Источник: «Советский спорт»

    «Манчестер Сити» проиграл «Челси», потерпев первое поражение в чемпионате Англии

    Футболисты «Челси» переиграли «Манчестер Сити» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.

    В составе лондонской команды голами отметились Н'Голо Канте и Давид Луис.

    Отметим, что это поражение стало первый для «горожан» в текущем сезоне английской премьер-лиги.

    После этой победы «Челси» набрал 34 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити», имея в активе 41 балл, занимает второе место.

    В следующем туре команда Маурицио Сарри в гостях сыграет против «Брайтона», а подопечные Хосепа Гвардиолы на своем поле встретятся с «Эвертоном».

    Чемпионат Англии
    16-й тур

    «Челси» – «Манчестер Сити» - 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Канте (45), 2:0 – Давид Луиз (78).

    «Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Азар, Канте, Педро, Ковачич (Баркли, 65), Виллиан (Лофтус-Чик, 75), Жоржиньо.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Стоунз, Уокер, Делф, Марез (Фоден, 84), Бернарду Силва, Стерлинг, Сильва (Гюндоган, 68), Сане (Габриэл Жезус, 53), Фернандиньо.

    Предупреждения: Жоржиньо (63), Педро (80).

    #апл#фк челси#фк манчестер сити
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