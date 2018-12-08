«Манчестер Сити» проиграл «Челси», потерпев первое поражение в чемпионате Англии

Футбол 08 декабря 2018 22:23 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Челси» переиграли «Манчестер Сити» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.

В составе лондонской команды голами отметились Н'Голо Канте и Давид Луис.

Отметим, что это поражение стало первый для «горожан» в текущем сезоне английской премьер-лиги.

После этой победы «Челси» набрал 34 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити», имея в активе 41 балл, занимает второе место.

В следующем туре команда Маурицио Сарри в гостях сыграет против «Брайтона», а подопечные Хосепа Гвардиолы на своем поле встретятся с «Эвертоном».

Чемпионат Англии

16-й тур

«Челси» – «Манчестер Сити» - 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Канте (45), 2:0 – Давид Луиз (78).

«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Азар, Канте, Педро, Ковачич (Баркли, 65), Виллиан (Лофтус-Чик, 75), Жоржиньо.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Стоунз, Уокер, Делф, Марез (Фоден, 84), Бернарду Силва, Стерлинг, Сильва (Гюндоган, 68), Сане (Габриэл Жезус, 53), Фернандиньо.

Предупреждения: Жоржиньо (63), Педро (80).