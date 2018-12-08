«Вильярреал» на своем поле уступил «Сельте» - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 22:26Источник: «Советский спорт»

    «Вильярреал» на своем поле уступил «Сельте»

    Футболисты «Вильярреала» проиграли «Сельте» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании со счетом 2:3.

    В составе победителей голами отметились Брайс Мендес, Окай Йокушлу и Максимилиано Гомес. У проигравших дублем отличился Карлос Бакка.

    После этой победы «Сельта» набрала 20 очков и поднялась на десятое место в турнирной таблице примеры. «Вильярреал», имея в активе 14 баллов, занимает 17-е место.

    Напомним, что «Вильярреал» является соперником «Спартака» по групповой стадии Лиги Европы. Первый матч между командами в группе G состоялся в Москве 4 октября и завершился вничью - 3:3. Вторая встреча соперников состоится в ближайший четверг, 13 декабря, в Испании на стадионе «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 20:55 по московскому времени. Для выхода в 1/16 финала турнира «Спартаку» необходима победа.

    Чемпионат Испании
    15-й тур

    «Вильярреал» – «Сельта» - 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Браис Мендес (44), 0:2 – Йокушлу (49), 0:3 – Макси Гомес (51), 1:3 – Бакка (83), 2:3 –Бакка (87).

    «Вильярреал»: Асенхо, Руис, Альваро Гонсалес, Марио Гаспар, Педраса (Фунес Мори, 90), Форнальс, Касерес, Чуквуэзе (Бакка, 55), Тригерос (Токо-Экамби, 46), Касорла, Морено.

    «Сельта»: Бланко, Костас, Жунка, Мальо, Араухо, Хосабед (Кабраль, 81), Йокушлу, Браис Мендес (Бельтран, 76), Буфаль (Юльсагер, 66), Макси Гомес, Аспас.

    Предупреждения: Касерес (14), Альваро Гонсалес (39), Марио Гаспар (48), Йокушлу (76), Макси Гомес (85), Бланко (90).

    #испанская примера#фк вильярреал#фк сельта#фк спартак#лига европы#Футбол-Россия
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