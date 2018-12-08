Олег Кононов: Игроки «Спартака» в матче с «Анжи» проявили серьезный характер

Футбол 08 декабря 2018 22:33 Источник: Sport24.ru

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги гостевого матча 17-го тура чемпионата России против «Анжи» (3:0).

- Мы готовились и в какой-то степени опасались этого матча. Соперник проводит домашние матчи агрессивно, в первом тайме они это продемонстрировали. Конечно, нам удались наши комбинации, которые мы хотели бы видеть, но есть куда расти. Если брать ход матча, то мы провели хорошо концовку первого тайма, заработали два чистых пенальти.

Впереди у нас важный матч, который будет определять нашу дальнейшую судьбу в Лиге Европы. У нас еще многое не получается, но тем не менее, не помню кто бы в Махачкале забивал три гола. Игроки проявили серьезный характер, вышли на игру собранными, понимая, что соперник может преподнести сюрприз, - передает слова Кононова Sport24.ru.

Добавим, что после этой победы «Спартак» набрал 28 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Спартак» 3 марта на своем поле сыграет против «Краснодара».