Олег Кононов: «Спартак» показал в этом матче 25% от того, что я хотел бы видеть

Футбол 08 декабря 2018 22:38 Источник: Sport24.ru

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги гостевого матча 17-го тура чемпионата России против «Анжи» (3:0).

- Мы показали в этом матче 25% от того, что я хотел бы видеть. Мы должны играть таким образом, чтобы игра в обороне была четкая, организованная. Без этой организации не будет той игры в атаке, которую мы хотим видеть. Мы не должны давать сопернику шансов завладеть игрой после потери нами мяча. Команда в целом должна знать как ей действовать. Сейчас мы заложили фундамент и, но имели больше моментов, но в реализации еще нужно двигаться вперед. Работы у нас очень много, - передает слова Кононова Sport24.ru.

Добавим, что после этой победы «Спартак» набрал 28 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Спартак» 3 марта на своем поле сыграет против «Краснодара».