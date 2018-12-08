Олег Кононов: «Спартак» показал в этом матче 25% от того, что я хотел бы видеть - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    окончен
    Анжи
    Спартак М
    0
    3
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    окончен
    Кальяри
    Рома
    2
    2
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    окончен
    Челси
    Манчестер Сити
    2
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    окончен
    Герта
    Айнтрахт Ф
    1
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    окончен
    Вильярреал
    Сельта
    2
    3
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    перенесён
    Анже
    Бордо
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    перенесён
    Ним
    Нант
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    2-й тайм
    Генгам
    Амьен
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    перенесён
    Тулуза
    Лион
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    2-й тайм
    Ренн
    Дижон
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    1-й тайм
    Лацио
    Сампдория
    0
    1
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    1-й тайм
    Лестер Сити
    Тоттенхэм Хотспур
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    1-й тайм
    Эспаньол
    Барселона
    0
    1
    • Футбол08 декабря 2018 22:38Источник: Sport24.ru

    Олег Кононов: «Спартак» показал в этом матче 25% от того, что я хотел бы видеть

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итоги гостевого матча 17-го тура чемпионата России против «Анжи» (3:0).

    - Мы показали в этом матче 25% от того, что я хотел бы видеть. Мы должны играть таким образом, чтобы игра в обороне была четкая, организованная. Без этой организации не будет той игры в атаке, которую мы хотим видеть. Мы не должны давать сопернику шансов завладеть игрой после потери нами мяча. Команда в целом должна знать как ей действовать. Сейчас мы заложили фундамент и, но имели больше моментов, но в реализации еще нужно двигаться вперед. Работы у нас очень много, - передает слова Кононова Sport24.ru.

    Добавим, что после этой победы «Спартак» набрал 28 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Спартак» 3 марта на своем поле сыграет против «Краснодара».

    #Футбол-Россия#рпл#фк спартак#кононов олег#фк анжи
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта