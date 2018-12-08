Андрей Червиченко: При Кононове «Спартак» стал ужасно смотреться, дохлого таскают по кладбищу

Футбол 08 декабря 2018 22:50 Источник: Sport24.ru

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 17-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Анжи» (3:0).

- Игра никакая. Неинтересная. У «Анжи» слабые игроки. Тем более у них проблемы с зарплатой. Они бегут не очень быстро и решения принимают долго. Слабо играют. Самое смешное, что даже при этом они все равно на мой взгляд по игре смотрелись интереснее «Спартака». У них было на пару моментов больше. Первый хороший момент «Спартак» создал на 84 минуте, когда забил Зе Луиш, все остальное это унылое таскание мяча по полю.

Кононов? Если мы ставим вопрос Каррера или Кононов, то я считаю назначение неправильным. При Кононове команда стала ужасно смотреться. Все уныло и неинтересно. Победы за счет фарта. Где-то помогают арбитры. Странно бы было, если «Спартак» не победил бы при Безбородове.

Ну а если говорить не о результате, то команда стала играть хуже, медленнее и совершенно ничего не показывает. Дохлого таскают по кладбищу, вот и все, - приводит слова Червиченко Sport24.ru.

Добавим, что после этой победы «Спартак» набрал 28 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Спартак» 3 марта на своем поле сыграет против «Краснодара».