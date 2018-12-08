Магомед Адиев: Пенальти в конце тайма нас подвел - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 23:11

    Магомед Адиев: Пенальти в конце тайма нас подвел

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев подвел итоги домашнего матча 17-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:3).

    - Задание было сыграть плотнее, не оставлять свободных зон. К середине тайма мы стали проводить контрвыпады, игра нам давалась. Пенальти в конце тайма нас подвел. После второго гола «Спартак» полностью завладел ситуацией. Отмечу ребят, при счете 0:2 они не развалились. К концу года команда при любом раскладе и при любом счете играет до конца.

    Возможность опередить «Спартак» и отстоять 0:0 была, однозначно. Даже при счете 0:1 в раздевалке мы проговаривали вещи, которые нужно было сделать, чтобы вернуться в игру. Ни на секунду у нас не было упаднических настроений. Не люблю говорить о судействе, но удаление (Роланда Гиголаева) мне показалось странным. Судьи тоже люди, они могут ошибаться. Не хочу их критиковать, - передает слова Адиева Sport24.ru.

    Добавим, что после этой игры «Анжи», имея в активе 15 баллов, занимает 15 место. В следующем туре «Анжи» 3 марта встретится на выезде с «Оренбургом».

    #Футбол-Россия#рпл#адиев магомед#фк анжи#фк спартак
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