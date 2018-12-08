Денис Глушаков: Нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее!

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил болельщиков красно-белых с победой в матче 17-го тура чемпионата России над «Анжи» (3:0).
«Дорогие болельщики, всех с победой! Нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее!», - написал Глушаков в своем Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дорогие болельщики, всех с победой! Нас ждет интересесная весна, давайте верить в лучшее! @eshchenko.andrey выздоравливай! @jano_ananidze_7 , ძალიან მაგარია, რომ დაბრუნდი! ჩვენ შენ გვენატრებოდი! 😃 #Одинзавсехивсезаодного#спартак #победа #команда
Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)
Добавим, что после этой победы «Спартак» набрал 28 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Спартак» 3 марта на своем поле сыграет против «Краснодара».