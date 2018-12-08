Денис Глушаков: Нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее! - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 23:34Источник: Instagram

    Денис Глушаков: Нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее!

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил болельщиков красно-белых с победой в матче 17-го тура чемпионата России над «Анжи» (3:0).

    «Дорогие болельщики, всех с победой! Нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее!», - написал Глушаков в своем Instagram.

    Добавим, что после этой победы «Спартак» набрал 28 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Спартак» 3 марта на своем поле сыграет против «Краснодара».

    #Футбол-Россия#рпл#фк спартак#глушаков денис#фк анжи
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