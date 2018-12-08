Денис Глушаков: Нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее!

Футбол 08 декабря 2018 23:34 Источник: Instagram

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поздравил болельщиков красно-белых с победой в матче 17-го тура чемпионата России над «Анжи» (3:0).

«Дорогие болельщики, всех с победой! Нас ждет интересная весна, давайте верить в лучшее!», - написал Глушаков в своем Instagram.

Добавим, что после этой победы «Спартак» набрал 28 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Спартак» 3 марта на своем поле сыграет против «Краснодара».