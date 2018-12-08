Александр Мостовой: «Спартак» победил «Анжи», играя в полноги

Футбол 08 декабря 2018 23:42 Источник: Rusfootball.info

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 17-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Анжи» (3:0).

- Предполагал победу «Спартака», но не с разгромным счётом. Вышел традиционный стартовый состав с Ханни, Зе Луишем и Луизом Адриано в атаке, Александр Ломовицкий тоже может обострить у чужих ворот... Ну и игра «Анжи» с грубыми ошибками, без спортивной агрессии, которая могла бы помогать набирать очки. Возьмем первый гол «Спартака», который последовал после глупейшего фола в своей штрафной. Вот второй пенальти я так и не понял за что был назначен. Вроде как, за игру рукой, но как там арбитры этот эпизод рассмотрели, если даже с повтора тяжело разобраться. А так, «Спартак» победил, играя в полноги.

«Спартак» при Олеге Кононове? На данный момент ничего нового не вижу, при Массимо Каррере было то же самое, только стабильности в составе не хватало, а это очень важно. При Рауле Рианчо ситуация повторилась, а сейчас более-менее состав «красно-белых» устаканился, человек семь-восемь сейчас играют регулярно. Отсюда и изменения в результате. А так..., - приводит слова Мостового Rusfootball.info.

Добавим, что после этой победы «Спартак» набрал 28 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Спартак» 3 марта на своем поле сыграет против «Краснодара».