Александр Мостовой: «Спартак» победил «Анжи», играя в полноги - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    перенесён
    Тулуза
    Лион
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    2-й тайм
    Генгам
    Амьен
    1
    2
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    перенесён
    Ним
    Нант
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    окончен
    Ренн
    Дижон
    2
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    перенесён
    Анже
    Бордо
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    2-й тайм
    Лацио
    Сампдория
    0
    1
  • Испания - Примера
    15-й тур
    2-й тайм
    Эспаньол
    Барселона
    0
    3
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    2-й тайм
    Лестер Сити
    Тоттенхэм Хотспур
    0
    1
    • Футбол08 декабря 2018 23:42Источник: Rusfootball.info

    Александр Мостовой: «Спартак» победил «Анжи», играя в полноги

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 17-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Анжи» (3:0).

    - Предполагал победу «Спартака», но не с разгромным счётом. Вышел традиционный стартовый состав с Ханни, Зе Луишем и Луизом Адриано в атаке, Александр Ломовицкий тоже может обострить у чужих ворот... Ну и игра «Анжи» с грубыми ошибками, без спортивной агрессии, которая могла бы помогать набирать очки. Возьмем первый гол «Спартака», который последовал после глупейшего фола в своей штрафной. Вот второй пенальти я так и не понял за что был назначен. Вроде как, за игру рукой, но как там арбитры этот эпизод рассмотрели, если даже с повтора тяжело разобраться. А так, «Спартак» победил, играя в полноги.

    «Спартак» при Олеге Кононове? На данный момент ничего нового не вижу, при Массимо Каррере было то же самое, только стабильности в составе не хватало, а это очень важно. При Рауле Рианчо ситуация повторилась, а сейчас более-менее состав «красно-белых» устаканился, человек семь-восемь сейчас играют регулярно. Отсюда и изменения в результате. А так..., - приводит слова Мостового Rusfootball.info.

    Добавим, что после этой победы «Спартак» набрал 28 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Спартак» 3 марта на своем поле сыграет против «Краснодара».

    #Футбол-Россия#рпл#фк спартак#фк анжи#кононов олег#мостовой александр
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта