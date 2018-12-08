Александр Бубнов: Благодаря Гилерме и Фарфану «Локомотив» набрал важные три очка - Советский спорт
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    • Футбол08 декабря 2018 23:47Источник: Sportbox.ru

    Александр Бубнов: Благодаря Гилерме и Фарфану «Локомотив» набрал важные три очка

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 17-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Оренбургом» (2:1).

    - «Оренбург» сыграл в своем стиле от обороны, хорошо прессинговал на своей половине поля, проводил резкие опасные контратаки, забил быстрый гол. Гости действовали по счету, позволяли «Локомотиву» долго контролировать мяч, но, как правило, без особой угрозы для своих ворот. Забей команда Владимира Федотова второй гол, «Локомотив» вряд ли мог рассчитывать даже на ничью.

    После часа игры «Локомотив» с каждой минутой усиливал давление, оборона «Оренбурга» держалась крепко, но не совладала с навесами Фернандеша и Алексея Миранчука на оформившего дубль Фарфана. Перуанец - безусловно, самый ценный полевой игрок матча, но в целом он разделил звание лучшего с Гилерме, совершившим ряд спасений. В первую очередь, благодаря этой паре «Локомотив» не только не завершил первую часть чемпионата тремя поражениями подряд, но и набрал важные три очка, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

    Добавим, что после этой победы «Локомотив» набрал 28 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Локомотив» 3 марта на своем поле сыграет против «Крыльев Советов».

    #Футбол-Россия#бубнов александр#фк локомотив#фк оренбург#рпл
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