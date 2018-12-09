Олег Кононов: Не вижу ничего такого в игре «Вильярреала», чтобы мы не могли его победить - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 00:21Источник: ФК «Спартак»

    Олег Кононов: Не вижу ничего такого в игре «Вильярреала», чтобы мы не могли его победить

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вильярреала».

    - Игра будет непростой, тем более что это выездной матч. Но мне нравится, что мы с каждой игрой все более становимся единым целым. У нас большой стимул победить, чтобы выйти дальше. Плюс наконец-то есть небольшая пауза, когда можно подготовиться к этой игре. В том числе тактически.

    - Будете ли вы пытаться играть с испанцами первым номером?
    - Все будет зависеть от, того насколько мы будем настойчивы в атаке. Не вижу ничего такого в игре «Вильярреала», чтобы мы не могли его победить. Но от обороны мы играть не будем. Не такой уж это сильный соперник. Матч в Москве это показал, - приводит слова Кононова пресс-служба «Спартака».

    Добавим, что встреча состоится в ближайший четверг, 13 декабря, в Испании на стадионе «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 20:55 по московскому времени. Первый матч между командами в группе G состоялся в Москве 4 октября и завершился вничью - 3:3. Для выхода в 1/16 финала турнира «Спартаку» необходима победа.

    #Футбол-Россия#фк спартак#фк вильярреал#лига европы
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