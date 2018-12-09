«Лацио» в компенсированное время матча упустил победу над «Сампдорией»

Футбол 09 декабря 2018 00:33 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Лацио» сыграли вничью с «Сампдорией» (2:2) в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии.

В составе римского клуба голами отметились Франческо Ачерби (79-я минута) и Чиро Иммобиле (90+6, пен.). У команды из Генуи отличились Фабио Квальярелла (21) и Риккардо Сапонара (90+9).

Отметим, что в компенсированное время матча за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Бартош Берешиньски.

После этой игры «Лацио» набрал 25 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице серии А. «Сампдория», имея в активе 20 баллов, занимает восьмое место.

В следующем туре «Лацио» в гостях сыграет против «Аталанты», а «Сампдория» дома встретится с «Парму».