Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Эспаньол»

Футбол 09 декабря 2018 00:38 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Барселоны» взяли верх над «Эспаньолом» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Испании со счетом 4:0.

В составе победителей дублем отметился Лионель Месси, еще по голу на свой счет записали Усман Дембеле и Луис Суарес.

После этой победы «Барселона» набрала 31 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице примеры. «Эспаньол», имея в активе 21 балл, располагается на девятом месте.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет против «Леванте», а «Эспаньол» дома встретится с «Бетисом».

Чемпионат Испании

15-й тур

«Эспаньол» – «Барселона» - 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Месси (17), 0:2 – Дембеле (26), 0:3 – Суарес (45), 0:4 – Месси (65).

«Эспаньол»: Лопес, Давид Лопес, Вила, Лопес, Дуарте, Дардер (Гранеро, 74), Марк Рока, Мелендо (Гарсия, 63), Санчес, Перес (Баптистао, 59), Иглесиас.

«Барселона»: тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Ракитич (Денис Суарес, 82), Бускетс, Видаль, Дембеле (Коутиньо, 68), Месси, Суарес (Мунир, 79).

Предупреждение: Вила (79).