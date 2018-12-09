Маурицио Сарри: Мне сложно играть против Пепа, поэтому я рад успеху

Футбол 09 декабря 2018 01:09 Источник: ФК «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри подвел итоги домашнего матча 16-го тура английской премьер-лиги против «Манчестер Сити» (2:0).

- В первом тайме на позиции нападающего действовал Эден Азар. При этом в стартовые 20–25 минут мы плохо организовывали оборонительные действия на половине поля соперника, но к счастью у своих ворот справлялись уверенно. Мы постепенно усиливали прессинг, и после первого гола игра изменилась.

Мы хорошо провели заключительные минуты первого тайма и 20 минут после перерыва, в конечном итоге добившись заслуженной победы.

Мы счастливы, поскольку победить «Сити» в его текущей форме крайне нелегко. Мне сложно играть против Пепа, поэтому я рад успеху. Сейчас нам необходимо сохранить такой же уровень мотивации, настроя на игру и агрессивности на другие матчи, иначе такие победы, как сегодня, становятся просто бесполезными, - приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».

Добавим, что после этой победы «Челси» набрал 34 очка и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ.