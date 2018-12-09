Луис Адриано: «Спартак» сильно прибавил в последних играх

Футбол 09 декабря 2018 01:22 Источник: globoesporte.com

Форвард «Спартака» Луис Адриано прокомментировал победу красно-белых в матче 17-го тура чемпионата России над «Анжи» (3:0).

- Наша команда сильно прибавила в последних играх. Я рад, что помогаю ей своими голами. Мы набрали действительно неплохой ход, и мы должны воспользоваться этим моментом, чтобы развить свой успех.

Мы можем побороться за чемпионский титул, но мы идем от игры к игре, шаг за шагом. Сегодня в гостях мы одержали очень важную победу и смогли продлить свою победную серию, - приводит слова Адриано GloboEsporte.com.

Добавим, что после этой победы «Спартак» набрал 28 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Спартак» 3 марта на своем поле сыграет против «Краснодара».