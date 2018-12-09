Маурицио Сарри: Нам нужно работать и стремиться сократить отставание от «Манчестер Сити»

Футбол 09 декабря 2018 01:31 Источник: ФК «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри оценил возможность догнать «Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ.

- Думаю, устранить этот разрыв за сезон нереально. Мы можем сыграть сильнее в отдельно взятом матче, но на дистанции в 10 месяцев это очень сложно. Думаю, на данный момент они являются сильнейшей командой Европы. Сегодня нам в определенной степени повезло, поскольку в первые 25 минут соперник вполне мог забить.

Я рад этой победе, поскольку обыграть Гвардиолу всегда непросто. Я знаю, что они на шаг опережают нас, поэтому нам нужно работать и стремиться сократить отставание. Мы сделаем все для этого, - приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».

Добавим, что после этой победы «Челси» набрал 34 очка и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити», имея в активе 41 балл, занимает второе место.