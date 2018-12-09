Джефферсон Фарфан: "Локомотиву" нужно прибавлять весной, если хотим добиться большего - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 14:00
    Эйбар
    Леванте
    0
    0
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 14:00
    Динамо М
    Урал
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 14:30
    Сассуоло
    Фиорентина
    0
    0
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 16:30
    Краснодар
    Уфа
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 17:00
    Страсбург
    Кан
    0
    0
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Динамо СПб
    ХК Саров
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 17:00
    Эмполи
    Болонья
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 17:00
    Парма
    Кьево
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 17:00
    Удинезе
    Аталанта
    0
    0
    • Футбол09 декабря 2018 10:16Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Спирин Дмитрий

    Джефферсон Фарфан: "Локомотиву" нужно прибавлять весной, если хотим добиться большего

    Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал победу команды в матче с «Оренбургом» (2:1) в 17-м туре чемпионата России.

    - Я очень рад, что удалось добиться такого позитивного результата. Это был непростой матч. Теперь мы можем спокойно сконцентрироваться на предстоящей игре с «Шальке».

    Согласен, первый тайм был непростым для нас. Сопернику удалось забить быстрый гол, что сильно повлияло на игру. Выходя на второй тайм, знали, что нужно прибавлять в характере.

    Команда то поднималась, то опускалась в первой части чемпионата, нельзя сказать, что это был удачный отрезок для нас. Нам нужно прибавлять весной, если хотим добиться чего-то большего, - цитирует Фарфана "Евро-футбол.ру".

    «Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата, отставая от «Зенита» на 6 очков.

    #фарфан джефферсон#фк локомотив#РПЛ#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта