Джефферсон Фарфан: "Локомотиву" нужно прибавлять весной, если хотим добиться большего

Футбол 09 декабря 2018 10:16 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Спирин Дмитрий

Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал победу команды в матче с «Оренбургом» (2:1) в 17-м туре чемпионата России.

- Я очень рад, что удалось добиться такого позитивного результата. Это был непростой матч. Теперь мы можем спокойно сконцентрироваться на предстоящей игре с «Шальке».

Согласен, первый тайм был непростым для нас. Сопернику удалось забить быстрый гол, что сильно повлияло на игру. Выходя на второй тайм, знали, что нужно прибавлять в характере.

Команда то поднималась, то опускалась в первой части чемпионата, нельзя сказать, что это был удачный отрезок для нас. Нам нужно прибавлять весной, если хотим добиться чего-то большего, - цитирует Фарфана "Евро-футбол.ру".

«Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата, отставая от «Зенита» на 6 очков.