СМИ: «Барселона» предлагает более 200 млн евро за Кейна - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 14:04Источник: The MirrorАвтор: Сметанникова Дарья

    СМИ: «Барселона» предлагает более 200 млн евро за Кейна

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн попал в сферу интересов «Барселоны».

    По информации Mirror, «Барселона» готова предложить «Тоттенхэму» около 225 млн евро за Кейна. Руководство каталонского клуба видит в 25-летнем англичанине замену форварду Луису Суаресу, который в последнее время испытывает проблемы с коленом.

    Кроме «Барселоны» к Кейну проявляет интерес «Реал».

    В текущем сезоне Кейн принял участие в 20 матчах «Тоттенхэма» во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал две результативные передачи.

    #кейн гарри#фк барселона#фк тоттенхэм#апл#испанская примера#Возможные трансферы
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