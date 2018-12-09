СМИ: «Барселона» предлагает более 200 млн евро за Кейна

Футбол 09 декабря 2018 14:04 Источник: The Mirror Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн попал в сферу интересов «Барселоны».

По информации Mirror, «Барселона» готова предложить «Тоттенхэму» около 225 млн евро за Кейна. Руководство каталонского клуба видит в 25-летнем англичанине замену форварду Луису Суаресу, который в последнее время испытывает проблемы с коленом.

Кроме «Барселоны» к Кейну проявляет интерес «Реал».

В текущем сезоне Кейн принял участие в 20 матчах «Тоттенхэма» во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал две результативные передачи.