Артем Дзюба: Отсутствие Азмуна – небольшое преимущество для «Зенита»

Футбол 09 декабря 2018 14:53 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

«Зенит» в рамках 17-го тура российской премьер-лиги примет дома «Рубин».

Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча в Санкт-Петербурге.

«Игра с «Рубином»? Да, конкуренты дышат нам в спину, и не один. Но мы сами себе хозяева, поэтому надо просто выигрывать этот матч, не глядя на соперников. Как и все остальные. Мы играем дома, а у «Рубина» из-за дисквалификации не будет главной ударной силы — Азмуна. Думаю, его отсутствие — небольшое преимущество для нас.

«Рубин», думаю, приличный «автобус» поставит. Он ведь больше всех в чемпионате вничью сыграл — 10 матчей. Неприятная в этом смысле команда, которая ради одного очка будет очень серьезно убиваться. Нам же надо будет как-то взломать их оборону. Чем быстрее забьем — тем больше раскроем соперника. В подобных матчах обычно так все и происходит. Очень надеюсь, что нам удастся победить, три очка нужны любой ценой. Тем более «Краснодар» у «Уфы» скорее всего выиграет. «Быки» на своем поле очень легко разбираются с любыми соперниками не из первой пятерки», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Матч «Зенит» - «Рубин» состоится сегодня, 9 декабря, в 19:00 мск.