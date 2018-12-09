Артем Дзюба: Отсутствие Азмуна – небольшое преимущество для «Зенита» - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 14:53Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Артем Дзюба: Отсутствие Азмуна – небольшое преимущество для «Зенита»

    «Зенит» в рамках 17-го тура российской премьер-лиги примет дома «Рубин».

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча в Санкт-Петербурге.

    «Игра с «Рубином»? Да, конкуренты дышат нам в спину, и не один. Но мы сами себе хозяева, поэтому надо просто выигрывать этот матч, не глядя на соперников. Как и все остальные. Мы играем дома, а у «Рубина» из-за дисквалификации не будет главной ударной силы — Азмуна. Думаю, его отсутствие — небольшое преимущество для нас.

    «Рубин», думаю, приличный «автобус» поставит. Он ведь больше всех в чемпионате вничью сыграл — 10 матчей. Неприятная в этом смысле команда, которая ради одного очка будет очень серьезно убиваться. Нам же надо будет как-то взломать их оборону. Чем быстрее забьем — тем больше раскроем соперника. В подобных матчах обычно так все и происходит. Очень надеюсь, что нам удастся победить, три очка нужны любой ценой. Тем более «Краснодар» у «Уфы» скорее всего выиграет. «Быки» на своем поле очень легко разбираются с любыми соперниками не из первой пятерки», - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

    Матч «Зенит» - «Рубин» состоится сегодня, 9 декабря, в 19:00 мск.

    #дзюба артем#азмун сердар#фк зенит#фк рубин#Футбол-Россия#рпл
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