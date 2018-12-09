Артем Дзюба: Люди безответственно подходят к составлению календаря – это бардак - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 15:30Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Артем Дзюба: Люди безответственно подходят к составлению календаря – это бардак

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал календарь чемпионата России в текущем сезоне.

    «Одним почему-то переносят матчи, а другим — нет. А тут еще эту фразу услышал: «Когда мы составляли календарь, то было тепло». Ее, конечно, сказочный товарищ произнес. И как, интересно, происходило у него это составление календаря: сидел, пил клубничный мохито, и его припекло немножко? Я не понимаю… Все знают, что «Газпром Арена» — с закрытой крышей. И, например, матч первого круга с «Арсеналом» можно было проводить в Туле, а второй — в декабре — у нас, чтобы там на морозе не мучиться. Качество важно везде и во всем. Это же очень влияет на популяризацию, смотрибельность нашего футбола. И когда люди так безответственно подходят к составлению календаря — это бардак. Это неправильно, с этим нужно что-то делать.

    Поражение от «Арсенала» было очень болезненное. Хоть мы и дважды отыгрывались, но при счете 2:2 не чувствовалось, что проиграем. Думал, или ничья, или все же маятник качнется в нашу сторону. Но мы пропустили обидный и очень глупый третий гол, раскрылись сильнее и получили четвертый. Хотя сейчас и другие матчи можно вспомнить. Например, когда в Самаре мы, наверное, незаслуженные три очка забрали. Наверное… Но в футболе в этом смысле чудес не бывает: где-то недобираешь, а где-то наоборот. Кто в целом провел лучше 30 матчей — тот и чемпион», – цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

    Сегодня, 9 декабря, «Зенит» сыграет дома с «Рубином» в рамках 17-го тура РПЛ. Матч состоится в 19:00 мск.

    #дзюба артем#фк зенит#Футбол-Россия#рпл
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