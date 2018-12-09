«Краснодар» - «Уфа». Стартовые составы - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 15:32Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Краснодар» - «Уфа». Стартовые составы

    «Краснодар» и «Уфа» огласили стартовые составы на матч 17-го тура российской премьер-лиги.

    «Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Перейра, Классон, Вандерсон, Куэва, Игнатьев.
    Запасные: Синицын, Сафонов, Марков, Голубев, Рамирес, Фьолусон, Каборе, Мацукатов, Уткин, Сулейманов.

    «Уфа»:     Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Круговой, Неделчару, Кротов, Карп, Салатич, Тилль, Игбун.
    Запасные: Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Дивеев, Йокич, Засеев, Безденежных, Пауревич, Ванек, Бизяк.

    Матч состоится сегодня, 9 декабря, в 16:30 мск.

    #фк краснодар#фк уфа#Футбол-Россия#рпл
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