«Фиорентина» спасла ничью в гостевом матче с «Сассуоло»

Футбол 09 декабря 2018 16:44 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Серия А состоялся матч 15-го тура.

«Сассуоло» на своем поле принимал «Фиорентину». Матч закончился ничьей со счетом 3:3.

В составе хозяев отличились Альфред Дункан (63-я минута), Хума Бабакар (68) и Стефано Сенси (80). У «Фиорентины» отметились Джованни Симеоне (70) и Марко Бенасси (90) с Кевином Миральясом (90), которые сумели забить мячи в концовке матча.

Отметим, что на 86-й минуте матча вторую желтую карточку получил полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич. Спустя пять минут за вторую желтую карточку был удален защитник гостей Никола Миленкович.

«Фиорентина» занимает 11-е место в турнирной таблице серии А, имея в активе 19 очков. «Сассуоло» с 21 баллом идет на 8-й строчке.