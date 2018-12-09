«Фиорентина» спасла ничью в гостевом матче с «Сассуоло» - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 16:44Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Фиорентина» спасла ничью в гостевом матче с «Сассуоло»

    В Серия А состоялся матч 15-го тура.

    «Сассуоло» на своем поле принимал «Фиорентину». Матч закончился ничьей со счетом 3:3.

    В составе хозяев отличились Альфред Дункан (63-я минута), Хума Бабакар (68) и Стефано Сенси (80). У «Фиорентины» отметились Джованни Симеоне (70) и Марко Бенасси (90) с Кевином Миральясом (90), которые сумели забить мячи в концовке матча.

    Отметим, что на 86-й минуте матча вторую желтую карточку получил полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич. Спустя пять минут за вторую желтую карточку был удален защитник гостей Никола Миленкович.

    «Фиорентина» занимает 11-е место в турнирной таблице серии А, имея в активе 19 очков. «Сассуоло» с 21 баллом идет на 8-й строчке.

    #фк сассуоло#фк фиорентина#серия а
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