Дмитрий Парфенов: Настраивались на другой исход и счет - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Испания - Примера
    15-й тур
    окончен
    Эйбар
    Леванте
    4
    4
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    окончен
    Динамо М
    Урал
    4
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    окончен
    Сассуоло
    Фиорентина
    3
    3
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Молот-Прикамье
    Торпедо УК
    2
    3
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    окончен
    Зауралье
    ЦСК ВВС
    2
    3
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    2-й тайм
    Краснодар
    Уфа
    1
    1
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    1-й тайм
    Парма
    Кьево
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    1-й тайм
    Эмполи
    Болонья
    1
    1
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    1-й тайм
    Удинезе
    Аталанта
    1
    1
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    1-й тайм
    Страсбург
    Кан
    2
    1
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Динамо СПб
    ХК Саров
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    1-й тайм
    Майнц
    Ганновер-96
    0
    0
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 18:00
    Йемен
    Таджикистан
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 18:15
    Уэска
    Реал Мадрид
    0
    0
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 19:00
    Зенит
    Рубин
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    начало в 19:00
    Ньюкасл Юнайтед
    Вулверхэмптон
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 19:00
    Лилль
    Реймс
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 20:00
    Дженоа
    СПАЛ
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 20:00
    Боруссия М
    Штутгарт
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 20:30
    Реал Сосьедад
    Вальядолид
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 22:30
    Милан
    Торино
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 22:45
    Бетис
    Райо Вальекано
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 23:00
    Сент-Этьен
    Марсель
    0
    0
    • Футбол09 декабря 2018 16:54Источник: «Советский спорт»Автор: Зетилов Игорь

    Дмитрий Парфенов: Настраивались на другой исход и счет

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:4) в матче 17-го тура РПЛ.

    – Оценка игры? «Динамо» ждало нашей ошибки и реализовало свои возможности. Мы настраивались на другой исход и счет. Полностью беру вину за крупное поражение на себя. Не донес до игроков то, что хотел.

    – Можете оценить итоги сезона?
    – Сезон, по-моему, продолжается. Нет? Хотите, чтобы я сразу после игры устроил конференцию на час?

    – Что вы сказали в перерыве?
    – Конечно, настраивали на то, чтобы постараться сравнять счет. Соперник здорово играл на контратаках, использовал наши ошибки, забил хорошие мячи. Но у нас перед каждым голом были свои возможности.

    – Повлиял ли на игру тот факт, что «Урал» 5 декабря проводил кубковую встречу?
    – Нет. Для здорового молодого футболиста, а они все для меня молодые, восстановиться за три дня – не проблема. По движению не было вопросов, а вот к качеству и исполнительскому мастерству они возникли.

    #парфенов дмитрий#фк урал#фк динамо москва#рпл#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта