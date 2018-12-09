Дмитрий Парфенов: Настраивались на другой исход и счет

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:4) в матче 17-го тура РПЛ.
– Оценка игры? «Динамо» ждало нашей ошибки и реализовало свои возможности. Мы настраивались на другой исход и счет. Полностью беру вину за крупное поражение на себя. Не донес до игроков то, что хотел.
– Можете оценить итоги сезона?
– Сезон, по-моему, продолжается. Нет? Хотите, чтобы я сразу после игры устроил конференцию на час?
– Что вы сказали в перерыве?
– Конечно, настраивали на то, чтобы постараться сравнять счет. Соперник здорово играл на контратаках, использовал наши ошибки, забил хорошие мячи. Но у нас перед каждым голом были свои возможности.
– Повлиял ли на игру тот факт, что «Урал» 5 декабря проводил кубковую встречу?
– Нет. Для здорового молодого футболиста, а они все для меня молодые, восстановиться за три дня – не проблема. По движению не было вопросов, а вот к качеству и исполнительскому мастерству они возникли.