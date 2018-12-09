Дзюба не попал в заявку «Зенита» на матч с «Рубином» - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    окончен
    Краснодар
    Уфа
    1
    1
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Динамо СПб
    ХК Саров
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    окончен
    Эмполи
    Болонья
    2
    1
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    окончен
    Парма
    Кьево
    1
    1
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    окончен
    Удинезе
    Аталанта
    1
    3
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    окончен
    Страсбург
    Кан
    2
    2
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    2-й тайм
    Майнц
    Ганновер-96
    0
    1
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 18:00
    Йемен
    Таджикистан
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    перерыв
    Уэска
    Реал Мадрид
    0
    1
  • Англия - Премьер-лига
    16-й тур
    1-й тайм
    Ньюкасл Юнайтед
    Вулверхэмптон
    0
    0
  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    1-й тайм
    Зенит
    Рубин
    0
    1
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    1-й тайм
    Лилль
    Реймс
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 20:00
    Дженоа
    СПАЛ
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    14-й тур
    начало в 20:00
    Боруссия М
    Штутгарт
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 20:30
    Реал Сосьедад
    Вальядолид
    0
    0
  • Италия - Серия А
    15-й тур
    начало в 22:30
    Милан
    Торино
    0
    0
  • Испания - Примера
    15-й тур
    начало в 22:45
    Бетис
    Райо Вальекано
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    17-й тур
    начало в 23:00
    Сент-Этьен
    Марсель
    0
    0
    • Футбол09 декабря 2018 18:00Источник: «Советский спорт»

    Дзюба не попал в заявку «Зенита» на матч с «Рубином»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Рубина» на матч 17-го тура чемпионата России.

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Кузяев, Эрнани, Паредес, Шатов, Ерохин, Мак, Дриусси.

    Запасные: М. Кержаков, Гойло, Смольников, Терентьев, Чернов, Набиуллин, Мевля, Маммана, Краневиттер, Маркизио, Заболотный.

    «Рубин»: Бабурин, Гранат, Навас, Сорокин, Калинин, Абдуллин, Уремович, Камболов, Байрамян, Могилевец, Сагитов.

    Запасные: Джанаев, Коновалов, Акмурзин, Степанов, Мухаметзянов, Шекари, Бухаров, Сапрунов.

    Добавим, что встреча пройдет сегодня, 9 декабря в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

    #Футбол-Россия#фк зенит#фк рубин#рпл#дзюба артем
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта