Дзюба не попал в заявку «Зенита» на матч с «Рубином»

Футбол 09 декабря 2018 18:00 Источник: «Советский спорт»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Рубина» на матч 17-го тура чемпионата России.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Кузяев, Эрнани, Паредес, Шатов, Ерохин, Мак, Дриусси.

Запасные: М. Кержаков, Гойло, Смольников, Терентьев, Чернов, Набиуллин, Мевля, Маммана, Краневиттер, Маркизио, Заболотный.

«Рубин»: Бабурин, Гранат, Навас, Сорокин, Калинин, Абдуллин, Уремович, Камболов, Байрамян, Могилевец, Сагитов.

Запасные: Джанаев, Коновалов, Акмурзин, Степанов, Мухаметзянов, Шекари, Бухаров, Сапрунов.

Добавим, что встреча пройдет сегодня, 9 декабря в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.