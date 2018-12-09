Себастьян Хольмен: Жду, что «Динамо» поднимется в таблице к концу чемпионата

Футбол 09 декабря 2018 18:17 Источник: ТАСС

Защитник «Динамо» Себастьян Хольмен о победе команды в домашнем матче 17-го тура чемпионата России над «Уралом» (4:0).

- Это была, конечно же, лучшая наша игра в сезоне, мы выиграли 4:0. Сегодня у нас получалось создавать опасные моменты у ворот соперника, чего не удавалось в предыдущих играх. Мы забили четыре мяча, и это очень хорошо.

Я думаю, что мы могли выступить лучше в первой части сезона. Я считаю, что вся команда хорошо играла в обороне во всех матчах, но нам нужно прибавлять в атакующих действиях и больше забивать для побед. Жду, что «Динамо» поднимется в таблице к концу чемпионата, - цитирует Хольмена ТАСС.

Добавим, что после этой игры «Динамо», набрав 20 очков занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 3 марта «Динамо» на выезде сыграет против «Уфы».