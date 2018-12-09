Эрик Бикфалви: Думаю, что по итогам 17 туров «Урал» мог быть выше в таблице

Футбол 09 декабря 2018 18:36 Источник: ТАСС

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал поражение от «Динамо» (0:4) в матче 17-го тура чемпионата России.

- Это была худшая игра нашей команды в этом сезоне. Сейчас нам нужно хорошо отдохнуть и показать все, на что мы способны, во второй части чемпионата. Мы были немного уставшими сегодня, но надо отдать должное «Динамо» - они сегодня играли очень хорошо и были лучше нас. Мы проигрывали почти все единоборства как в атаке, так и на своей половине поля.

Я думаю, что по итогам 17 туров мы могли быть выше в таблице. Мы потеряли очки в домашнем матче с «Анжи», «Крыльями Советов» и «Уфой». Мы хотим попасть в первую шестерку по итогам чемпионата, но сделать это будет тяжело, - цитирует Бикфалви ТАСС.

Добавим, что после этой игры «Урал» с 22 баллами занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 3 марта «Урал» на своем поле примет «Зенит».