Семак объяснил, почему Дзюбы нет в заявке на матч с «Рубином»

Футбол 09 декабря 2018 18:42 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

«Зенит» примет «Рубин» в рамках 17-го тура российской премьер-лиги.

В заявке на матч отсутствует нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Главный тренер петербургской команды Сергей Семак объяснил отсутствие форварда.

«У Дзюбы рецидив старой травмы. К сожалению, сегодня он нам не поможет. Решили сыграть с легкой кавалерией в атаке. Посмотрим, получится ли», - сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

В атаке у «Зенита» сыграют Олег Шатов и Себастьян Дриусси.

Матч «Зенит» - «Рубин» состоится сегодня в 19:00 мск.