Семак объяснил, почему Дзюбы нет в заявке на матч с «Рубином»

«Зенит» примет «Рубин» в рамках 17-го тура российской премьер-лиги.
В заявке на матч отсутствует нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Главный тренер петербургской команды Сергей Семак объяснил отсутствие форварда.
«У Дзюбы рецидив старой травмы. К сожалению, сегодня он нам не поможет. Решили сыграть с легкой кавалерией в атаке. Посмотрим, получится ли», - сказал Семак в эфире «Матч Премьер».
В атаке у «Зенита» сыграют Олег Шатов и Себастьян Дриусси.
Матч «Зенит» - «Рубин» состоится сегодня в 19:00 мск.