Хет-трик Сапаты принес «Аталанте» победу над «Удинезе»

Футбол 09 декабря 2018 18:54 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Удинезе» проиграли «Аталанте» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии со счетом 1:3.

В составе хозяев голом отметился Кевин Ласанья (12-я минута). У команды из Бергамо хет-трик на свой счет записал Дуван Сапата (2, 62, 80).

После этой победы «Аталанта» набрала 21 очко и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице серии А. «Удинезе» с 13 баллами располагается на 17- месте.

В следующем туре «Аталанта» на своем поле сыграет против «Лацио», а «Удинезе» в гостях встретится с «Интером».

Добавим, что в еще одном матче 15-го тура «Эмполи» на своем поле обыграл «Болонью» - 2:1.