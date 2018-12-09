Мурад Мусаев: Винить в ничье с «Уфой» можем только себя - Советский спорт
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    • Футбол09 декабря 2018 18:55Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

    Мурад Мусаев: Винить в ничье с «Уфой» можем только себя

    «Краснодар» сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в домашнем матче 17-го тура российской премьер-лиги.

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог матча в Краснодаре.

    «Есть разочарование. У нас было много моментов для взятия ворот, но мы ими не воспользовались. Сложный матч. Играть с «Уфой» тяжело всем. Это очень мощная команда, которая хорошо готова физически. Мы имели ряд отличных шансов, но не реализовали их. Винить можем только себя.

    Недоволен тем, как мы пропустили в свои ворота. Надо убирать эти моменты. Много об этом говорили, но наступили на те же грабли. Начинали тяжело, начинать нужно гораздо лучше», - сказал Мусаев в эфире «Матч Премьер».

    После 17 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита», у которого игра в запасе, на одно очко. «Уфа» идет на 14-м месте с 16 баллами.

    #мусаев мурад#фк краснодар#фк уфа#рпл#Футбол-Россия
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